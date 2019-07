Facebook

Der Tourismus rund um den Grünen See bringt Gäste, aber auch Probleme mit sich © Franz Pototschnig

Kaum haben die Sommerferien begonnen, dreht sich vieles um eine Frage: Wie lassen sich die kommenden Wochen sinnvoll und möglichst abwechslungsreich verbringen? Eine beliebte Antwort stellt naturgemäß der Grüne See da, für die in Tragöß-St. Katharein ansässige Bevölkerung samt Gastronomie durchaus eine Herausforderung. „Wir arbeiten gerade an einem Konzept, wie wir mit den Spitzen umgehen können“, sagt Bürgermeister Hubert Zinner. In Betrieb befindet sich etwa bereits das neue Hoamat-Kaffee, das dazugehörige Tourismusbüro wird im September eröffnet.