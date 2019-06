Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoph Heiter (r.) zeigt stolz seinen wiedergefundenen Ehering, Christoph Klösch (l.) besorgte den Metalldetektor © Niklas Neukamp

Der leidenschaftliche Tennisspieler Christoph Heiter (34) aus Bruck spielte am Mittwochabend mit seinem Bruder Florian Heiter Beach-Tennis in der riesigen Sandkiste von Beach an der Mur auf dem Brucker Hauptplatz. Nach einem gelungenen Ballwechsel klatschten die beiden Brüder so heftig ab, dass der Ehering von Christophs verschwitzter Hand im hohen Bogen davonflog.