Raiffeisen auf Rädern ist derzeit fix in Tragöß stationiert © RAIFFEISEN

Mit 1,60 Euro im Börserl kommt man nicht weit, diese Erfahrung machte kürzlich eine Touristin in Tragöß-St. Katharein. Dort gibt es zwar zwei Bankomaten der Raiffeisenbank Leoben-Bruck, allerdings standen beide nicht zur Verfügung, deshalb musste die Frau den Weg nach Bruck auf sich nehmen. „Eine Häufung unglücklicher Zufälle“, sagt Bürgermeister Hubert Zinner. Demnach hatte sich der fix abgestellte Raiffeisen-Bus in Tragöß zu diesem Zeitpunkt einem längeren Service in Deutschland unterzogen, während der Bankomat in St. Katharein außer Betrieb war.