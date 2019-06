Gesundheitskonferenz Mit 17 Ideen gegen teure Behandlungskosten

Facebook

Die Bewegung kam in Krieglach nicht zu kurz © Xund und Du

300Euro kann eine Gruppe Jugendlicher in die Hand nehmen, um sich die letzten Wochen vor den Sommerferien mit viel Eis ordentlich schmecken zu lassen. Diese Summe lässt sich aber auch gesünder und nachhaltiger investieren, wie die Gesundheitskonferenz in Krieglach zeigte.

Dort wurden im Beisein von 600 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren 17 Projekte aus den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben vorgestellt, die das Jugendmanagement „Logo“ mit jeweils 300 Euro gefördert und unter dem Motto „Xund und Du“ auf Schiene gebracht hatte. „Die drei großen Themen sind dabei die Gesundheitsförderung, die Krankheitsbewältigung und die Prävention“, erklärte Projektleiter Johannes Heher. Auf diese Weise sollen Wohlstandserkrankungen möglichst früh unterbunden werden, um in weiterer Folge auch teure Behandlungskosten zu vermeiden, was wiederum den Steuerzahler freut.