Seit über vier Jahren ist der Steinmetzgeselle und Steinbildhauer Leif Herrmann aus Lüneburg auf der Walz, nun machte er in Bruck Station.

Zwischenstopp in Bruck

Leif Hermann (r.) mit Brucks Bürgermeister Peter Koch © Bruck

Einst waren die Wanderjahre, auch Walz genannt, die Voraussetzung, um nach bestandener Lehrzeit überhaupt zur Meisterprüfung antreten zu können. Die Gesellen sollten auf diese Weise neue Arbeitstechniken, Orte aber auch Menschen kennenlernen, um dieses Wissen is späteren Berufsleben einfließen zu lassen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung verlor dieser Berufsstand jedoch allmählich an Bedeutung, laut aktuellen Schätzungen gibt es in Deutschland nur noch rund 450 Wandergesellen.