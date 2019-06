Facebook

Die FF Krieglach rückte am Freitag aufs Alpl aus © FF Krieglach

Weite Teile der Steiermark werden seit Mittwochabend von Unwettern heimgesucht, die - am Donnerstagabend auch im Mürztal - zum Teil auch in Hagel mündeten. Die Freiwillige Feuerwehr Krieglach rückte am Freitag aufs Alpl aus, um nach dem heftigen Gewitter Aufräumarbeiten durchzuführen.