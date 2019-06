Facebook

Geschäftsführer Peter Mandl mit einem aufwendigen Ventil für die Hochdrucktechnik © Pototschnig Franz

In Kapfenberg haben zwölf Weltmarktführer ihren Sitz. Einer davon ist die BHDT, was früher die Abkürzung für „Böhler Hochdrucktechnik“ war. Der Name ist geblieben, das Unternehmen in der Werk-VI-Straße in Kapfenberg gehört heute zur Aichhorn-Gruppe.