Die Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach wusste Rat und konnte helfen © FF Diemlach

Die Feuerwehr - dein Freund und Helfer! Zu welchen Einsätzen die Feuerwehr manchmal ausrücken muss, wurde am Mittwoch in Kapfenberg-Diemlach augenscheinlich: Ein Wohnmobil war in einer durch den Regen schlammigen Wiese steckengeblieben. Durch die Versuche, wieder freizukommen, gruben sich die Räder des schweren Fahrzeugs immer tiefer in den Boden, bis es für den Lenker aussichtslos war, wieder herauszukommen.