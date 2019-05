Facebook

Gleich 28 Künstler stellen in der Galerie K aus, um die Spiegelhalterin zu ehren © STADTGEMEINDE KINDBERG

In der Galerie K fand kürzlich die Eröffnung der Ausstellung „Hommagen an die Spiegelhalterin von Kindberg“ als Auftakt zu den Veranstaltungen anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Georgibergvereins Kindberg statt. 28 Künstler stellen dort ihre Interpretationen zur Spiegelhalterin in Form von Bildern und Objekten aus. Einen Einstieg in die Welt der „Spiegelhalterin“ zeigte die Performance „Spiegeltanz“ mit Nina Holzer und Sabrina Rieder, während der Stanzer Künstler Franz Krammer die Ausstellung erläuterte. Bürgermeister Christian Sander freut sich, dass Karl Schöberl im Jahre 1994 den Georgibergverein Kindberg gegründet hat und nun unter der Leitung von Helmut Salzmann weitergeführt wird. Die Ausstellung läuft noch bis 31. Mai.