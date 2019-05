Facebook

Hermann Pitow, dahinter bekannte Brucker Meister © (c) Pototschnig Franz

Der Künstler und Galerist Hermann Pitow kannte sie persönlich, und er wollte diese bekannten, aber selten ausgestellten Brucker Maler wieder einmal in Erinnerung rufen. Deshalb trug er Bilder von Ludwig Stegmüller, Fritz Putz, Heinrich Prochaska und Karl Jirak zusammen. Auch auf einen Aufruf in der Kleinen Zeitung meldeten sich viele Besitzer, sodass er alle Exponate in seiner Galerie am Grazer Tor gar nicht unterbringen konnte.

