Helmut Salzmann, Erich Gladys und Franz Krammer (v. l.) sind stolz © Marco Mitterböck

Erhaben und voller Stolz thront die Georgibergkirche über Kindberg. Ausgestattet mit einem Blick auf die Stadt und das imposante Industriegebiet, hinterließ die Zeit jedoch ihre Spuren am 1232 erstmalig erwähnten Bauwerk – und zugleich einen bleibenden Eindruck bei Helmut Salzmann. „Der Bauzustand war allerdings besorgniserregend. Im Laufe der nächsten Jahre reifte in mir daher der Plan, dieses Bauwerk nicht dem Verfall preiszugeben“, sagt Salzmann. Gesagt, getan. Im Jahr 1994 wurde deshalb der Georgibergverein gegründet, dem Salzmann als Obmann vorsteht und in den kommenden Tagen seinen 25. Geburtstag feiert.

