FH Joanneum in Kapfenberg © FH/Leitner

Der Diplomstudiengang „Infrastrukturwirtschaft“ legte 1998 den Grundstein für das heutige Institut Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement, welches am Mittwochabend seinen 20. Geburtstag an der FH Joanneum in Kapfenberg feierte. In den letzten 20 Jahren schlossen insgesamt 639 Personen ein Studium an diesem Institut ab, weitere 100 befinden sich aktuell in Ausbildung. „Die eng miteinander verknüpften Inhalte dieser Studiengänge sind aktueller denn je zuvor und ein wichtiger Beitrag bei der Bearbeitung von technischen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsthemen“, sagte FH-Rektor Karl Peter Pfeiffer.