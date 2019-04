Facebook

Kammerobmann Johann Madertoner wartet auf Niederschlag © Pototschnig Franz

Geht es nach dem Wetterbericht, muss die Sonne in der kommenden Woche dem Regen weichen. Des einen Freud, des anderen Leid. Während Freizeitsportlern so mitunter eine Pause droht, können die Landwirte dieser Prognose durchaus etwas abgewinnen. Schließlich ist seit dem letzten längeren Regen doch schon etwas Zeit vergangen, am Donnerstag zeigte das Thermometer sogar mehr als 25 Grad an. „Wir haben, wenn man sich die Jahreszeit anschaut, bislang eher wenig Niederschlag, die kommende Woche wird deshalb richtungsweisend sein, da ist ja Regen angesagt“, sagt Johann Madertoner, Obmann der Bezirkskammer Bruck-Mürzzuschlag.

