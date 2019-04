Wiener Töchtertag Schnuppertag in der Botschaft für Kapfenberger Schülerinnen

Facebook

Turner, Fellner, Malburg und Doskozil (v. l.) beim Antrittsbesuch © SIESS

Zum zweiten Mal bereits hat die Britische Botschaft am Wiener Töchtertag teilgenommen. Bei der Initiative sollen junge Frauen Einblicke in Branchen bekommen, die traditionell eher geringe Frauenanteile aufweisen. Neben technischen Berufen zählt dazu auch die Diplomatie. Heuer hatten Eli Fellner und Hannah Malburg, beide 15 Jahre alt und aus Kapfenberg, die Möglichkeit, dem britischen Botschafter Leigh Turner in Wien einen Tag lang über die Schulter zu schauen. Neben der Teilnahme an Meetings mit den Konsular- und Handelsabteilungen der Botschaft haben die Mädchen Turner auch bei seinem Antrittsbesuch beim burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil begleitet.