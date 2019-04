Bergbau, Hüttenwesen und Holzgewinnung haben Krieglach geprägt. Ein neues Buch bietet nähere Einblicke in diesen Teil der Geschichte.

Wilfried Gaar schrieb ein Buch über die Industriegeschichte von Krieglach © (c) Pototschnig Franz

Knapp vier Jahre hat Wilfried Gaar (70) an seinem neuen Buch gearbeitet, viele Bilder, Urkunden und Dokumente hat er gesammelt und mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Die Neugier war entsprechend groß, als sein Buch „Eisen – Bergbau – Holz“ am Mittwochabend im VAZ Krieglach präsentiert wurde. An die 250 Besucher verfolgten den Vortrag von Gaar, der einen Vorgeschmack auf das Buch gab.

