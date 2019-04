Facebook

Am 23. April fällt der Startschuss für den 3er-Marsch © bestzeit

Es ist bereits die 14. Auflage des Mürztaler 3er-Marsches, welcher am 15. Juni in St. Marein stattfindet. Ab heute, 23. April, sind die begehrten Startkarten für die Charity-Veranstaltung verfügbar. Insgesamt werden am 15. Juni dann 350 Teams an den Start gehen. Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre für viele Bürger und Bürgerinnen zu einem Fixpunkt im Kalender etabliert. Die Plätze sind limitiert und meist rasch ausverkauft. "Start- und Zielbereich ist dieses Jahr wieder am Sportplatz in St. Marein", sagt Bürgermeister Günther Ofner und ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass der Start dieses Jahr wieder bei uns ist. Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Vereine sich engagieren." Die Veranstaltung, welche als Kooperation zwischen den Gemeinden St. Lorenzen und St. Marein durchgeführt wird, wird von den ortsansässigen Vereinen stark geprägt. "Jeder Verein bringt sich ein und leistet seinen Teil, um allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen unvergesslichen Tag zu bescheren", erzählt Bürgermeister Alois Doppelhofer. Der Reinerlös kommt einem karitativen Zweck in den Gemeinden zugute.