Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das grüne Schild weist zum Radweg 41 – den es dort aber (noch) gar nicht gibt © Ulf Tomaschek

Die Hoffnung der Bevölkerung war groß, konnte aber nur zum Teil erfüllt werden. Am Donnerstagabend wurden im Haus der Begegnung im Kapfenberger Stadtteil Arndorf die Pläne für den Weiterbau des Radwegs R 41 präsentiert, des Lamingtalradwegs zwischen Bruck und dem Grünen See in Tragöß. Wer aber gedacht hatte, dass nun endlich der Lückenschluss von Arndorf bis St. Katharein in Angriff genommen wird, wurde enttäuscht. Lediglich entlang der L 111 durch Arndorf, zwischen dem Lamingbachweg und dem Laubtalweg, entsteht auf einer Länge von 615 Metern ein kombinierter Geh- und Radweg.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.