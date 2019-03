Facebook

Nachtwächterin Stefanie Tesch © KK

Die „Historische Marktstraße“ in Aflenz startet am 29. März in die sechste Saison. Im Jahr 2014 ins Leben gerufen, führt seither Nachtwächterin Stefanie Tesch durch den historischen Markt und entführt die Teilnehmer in eine vergessene Zeit. Am Ende des Sommers gibt es abermals eine Führung speziell für Kinder. Die Teilnahme ist kostenlos, man freut sich aber über Spenden. Die nächsten Termine: 29. März, 26. April (jeweils 19.30 Uhr), 24. Mai, 28. Juni und 26. Juli (jeweils um 20 Uhr).