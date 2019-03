Facebook

In der Wartberger Bibliothek liest Eveline Mautner oft vor © Martina Pachernegg

In der Wartberger Bibliothek warten 3000 Bücher darauf, gelesen zu werden. Herrin über all die Bücher ist Bibliothekarin Eveline Mautner. Erst vor wenigen Tagen hat sie die Ausbildung zur ehrenamtlichen Bibliothekarin abgeschlossen und will nun Kinder zum Lesen motivieren. Am Österreichischen Vorlesetag ist Mautner mit einer Auswahl an Büchern in der Region unterwegs. Am Nachmittag liest sie beispielsweise in der Nachmittagsbetreuung der Volksschule Mitterdorf. „Es gibt nicht Spannendes, als in eine Geschichte einzutauchen. Das möchte ich der Jugend vermitteln“, sagt Mautner.

