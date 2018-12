Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Damen vom Volkshilfe-Seniorenzentrum Veitsch hören ihren beiden Vorleserinnen gerne zu © Martina Pachernegg

Eveline Mautner liebt Bücher. Ob sie das Werk eines Weltliteraten oder eines regionalen Dichters vor sich liegen hat, spielt keine allzugroße Rolle. Das geschriebene Wort hat es der quirligen Frau aus St. Barbara-Wartberg angetan. „Deshalb leite ich auch seit einiger Zeit die örtliche Bücherei“, sagt Mautner. Mit Kindern und Jugendlichen hat sie in der Bücherei oft zu tun. Senioren kommen hingegen nur selten vorbei. „Wenn die älteren Leser nicht zur Bücherei kommen, kommt die Bücherei eben zu den Lesern“, erklärt Mautner. Dass die älteren Damen und Herren selten in ihrem Bücherreich anzutreffen sind, hat vor allem einen Grund. Sie sind nicht mehr so mobil. Kurzerhand hat Mautner mit dem Volkshilfe-Seniorenzenturm Veitsch Kontakt aufgenommen, eine Auswahl der Werke zusammengepackt und sich auf den Weg gemacht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.