Für die 3AK der Mürzzuschlager HAK ging es in die Niederlande und nach Belgien, dort spannte man einen weiten Bogen von Anne Frank bis EU.

Für die Schüler ging es nach Belgien und in die Niederlande © HAK Mürzzuschlag

Das Klassenzimmer gegen einen Auslandsaufenthalt tauschten einige Schüler der HAK Mürzzuschlag ein. Für die 3AK ging es dabei nicht nur in die Niederlande, sondern auch nach Belgien. Neben einer Grachtenfahrt und der Besuch des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam gab es für die Jugendlichen auch die Möglichkeit, das Rijksmuseum und das Moco Museum zu besuchen. Weiters standen eine Fahrt nach Rotterdam sowie ans Meer von Hoek van Holland am Programm.