Angelehnt an „Exit the Room“: der Flugzeugsimulator © MITTERBÖCK

Mit ihrem vielfältigen Studienangebot, angesiedelt zwischen Informatik, Energie und Wirtschaft, lädt die FH Joanneum in Kapfenberg am Freitag zum Tag der offenen Tür. Um auf möglichst großes Interesse bei den jungen Damen und Herren zu stoßen, setzt etwa das Institut für „Angewandte Informatik“ auf einen Flugzeugsimulator. Angelehnt an das beliebte Gesellschaftsspiel „Exit the Room“ müssen dabei vielseitige Rätsel gelöst werden, um innerhalb von 20 Minuten aus dem Flugzeug zu entkommen.