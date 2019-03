Facebook

Die Bäuerinnen haben sich in Krieglach getroffen © PASHKOVSKAYA

Den Tag der Bäuerin am Dienstag nahmen die Frauen der Region am Dienstag zum Anlass, ihre Leidenschaft und ihre handwerklichen Fähigkeiten zu präsentieren. Unter dem Motto „W.I.R.ksam sein“ wurde allerhand im Veranstaltungszentrum Krieglach ausgestellt. „25 Frauen, mindestens eine aus jedem Bezirk, zeigen, was sie ausmacht“, erklärt Barbara Kiendlsperger. So hat Brotbotschafterin Barbara Kirl Lust auf ein knuspriges Bauernbrot gemacht, die Kapfenberger Gemeindebäuerin Grete Koubek-Steinrieser hat erklärt, wie aus Stoffen ein Dirndl entsteht, und die Spitalerin Christine Haas hat Gefilztes präsentiert.

