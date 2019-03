In einem neuen Projekt sollen Freiwillige mit alten Menschen die Beweglichkeit trainieren. Davon können beide Seiten profitieren.

Mit Übungen sollen die Senioren wieder mobil werden © (c) Robert Kneschke - Fotolia (Robert Kneschke)

Das Projekt „Bewegte Nachbarn“ wurde in Wien entwickelt und hat sich dort sehr bewährt. Jetzt wird es erstmals in der Steiermark durchgeführt, und zwar in Bruck und Kapfenberg.

