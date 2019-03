Facebook

Sepp Maier, hier mit Gattin Hemma, lud zu einer großen Feier nach Pernegg © Grassberger

Es ging hoch her beim Fest zum 80. Geburtstag des Pernegger Heimatdichters Sepp Maier im Gasthaus Ebner in Bruck. Die bekannte Trippl-Musi sorgte in diesem Rahmen für flotte steirische Klänge. Und nicht nur die langjährigen Dichterkollegen Reinhard Gurmann, Karl Solderer sowie Eveline Weichart machten ihre Aufwartung, sondern auch viele Bürger, die über viele Jahrzehnte hinweg schon in den Genuss von Auftritten des renommierten Künstlers in Sachen Volkskultur kamen, war die Gratulation ein Anliegen. „Wir waren Freunde von Kindesbeinen an und meine Wertschätzung dem Sepp gegenüber ist ungebrochen“, erklärte der frühere Bürgermeister Andreas Graßberger in seiner Rede. „Ein Dichter mit Herz und Verstand“, so bezeichnete in diesem feierlichen Rahmen Solderer den „Maier Sepp“, wie ihn seine Fans, die es auch reichlich außerhalb der Steiermark gibt, liebevoll nennen.