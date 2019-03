Das Poly Mürzzuschlag war zu Gast in der neuen Produktionshalle von Hilitech in Kindberg. Die Firma bildet auch Lehrlinge aus.

Das Poly Mürzzuschlag bei der Führung durch das Hilitech-Werk © (c) Poly Mürzzuschlag

Die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Mürzzuschlag wurden in das nagelneue Produktionswerk der Firma Hilitech in Kindberg eingeladen. Sie bekamen dort einen guten Einblick in die Entwicklung und Anfertigung leichter Kabinensysteme für die internationale Luftfahrtindustrie und durften den Beschäftigten in den Produktionshallen über die Schulter schauen.