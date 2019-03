Facebook

Christoph Lang wird Ende April seine „Jausnerei“ eröffnen © Ulf Tomaschek

In Bruck gibt es die Weinerei, in Leoben die Stadtmeierei, bald eröffnet die Macherei in Bruck, und am 26. April ist es in Mürzhofen soweit: Die Jausnerei öffnet ihre Pforten. „Der Name passt zur Location“, ist Christoph Lang überzeugt. Lang hat im Böhlerstern in Kapfenberg Koch gelernt, war dann mit seiner Frau zehn Jahre auf Saison, ehe er beim XXXLutz in Kapfenberg-Apfelmoar angeheuert hat und letztendlich bei der Grossauer Event & Gastronomie GmbH im Einkauf gelandet ist. Nun hat er sich mit der Selbstständigkeit einen schon länger gehegten Traum erfüllt.

