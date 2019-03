Facebook

Am Ende konnte das Rote Kreuz Leoben den Titel verteidigen © Rotes Kreuz Dokuteam 2 Kloiber/LeserPrais

18 Mannschaften und rund 250 Spieler aus der Steiermark, aus dem Burgenland und erstmals auch aus Wien machten die Sporthalle Bruck zum wahrscheinlich sichersten Ort in der Steiermark. Schließlich trafen sich dort 20 fußballbegeisterte Abordnungen von Rotem Kreuz und Feuerwehr. Nach spannenden Spielen von 8 bis 17.30 Uhr wurden in den Finalspielen letztlich die Besten ermittelt. Am Ende setzte sich die Mannschaft vom Roten Kreuz Leoben gegen die Berufsfeuerwehr Graz durch und verteidigte den Titel. Der dritte Platz ging an die Mannschaft des Roten Kreuzes Kapfenberg gefolgt von den Lokalmatadoren des Roten Kreuzes Bruck.