Montagvormittag verletzten sich drei Schüler bei einer Abfahrt im Bereich der Westabfahrt vom Zauberberg am Semmering.

Am Semmering kollidiert

Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 flog den 12-Jährigen ins Krankenhaus © Harald Hofer

Mit drei verletzten Jugendlichen endete am Montagvormittag der Ausflug einer aus Wien stammenden Schülergruppe am Semmering. Gegen 10 Uhr fuhren die drei Jugendlichen die Westabfahrt des Zauberberges talwärts. Die Begleitperson der Schülergruppe hielt im oberen Bereich der Westabfahrt an, wobei der Zwölfjährige als letzter der Gruppe auf der vereisten Piste zu Sturz kam und mit den beiden 13-Jährigen kollidierte.