Ute Gurdet und Claudia Flatscher freuen sich über die Urkunde © (c) MARIUS SCHWARZ

Im Rahmen der ITB, der weltweit größten Reisemesse, die von 6. bis 10. März in Berlin stattfindet, wurde der Tourismusregionalverband Hochsteiermark bereits zum zweiten Mal beim Wettbewerb „Das Goldene Stadttor“ mit dem internationalen Tourismus Multimedia Award ausgezeichnet. Der Bike-Spot „HOCHsteiermark – die Ladestation für deine Seele“ erhielt den zweiten Platz in der Kategorie „Region National“. Das Video spielt in Mürzzuschlag und auf der Schneealm im Naturpark Mürzer Oberland. Produziert wurde es von Rowin Höfer, einem innovativen „Hochsteirer“. Seitens der Hochsteiermark durften Geschäftsführerin Claudia Flatscher und Ute Gurdet den Preis entgegennehmen.