Andreas Handlos (l.) und Markus Lindner luden zum Pressgespräch © Marco Mitterböck

In der kommenden Woche findet am Schirmitzbühel das größte bislang durchgeführte Bürgerbeteiligungsprojekt statt, um die Nutzung des nördlich gelegenen Baugrunds festzulegen. „Es war unser Anliegen, dass diese Inputs als Basis für die Ausschreibung dienen“, sagt ÖVP-Stadtrat Markus Lindner, zugleich Referent für Raumordnung. Man müsse dabei, so Lindner, den Bürger in den Mittelpunkt stellen, diesen transparent informieren und für den Fall gewappnet sein, dass die Meinungen auseinandergehen. Immerhin handelt es sich beim Areal um ein schwer zu bebauendes Gelände, weil Bach und Stromleitung als vorgegebene Grenzen umgangen werden müssen.

