Sportlicher Höhepunkt in Bruck: der Brucker Businesslauf am 16. Mai © Stadt Bruck/Pashkovskaya

Am 16. Mai ist es wieder soweit. 2500 Läuferinnen und Läufer werden am Brucker Koloman-Wallisch-Platz an den Start gehen und sportliche Höchstleistungen erbringen. In 3-er oder 10-er-Teams gilt es für die Läufer, die 4,6 Kilometer lange Strecke quer durch die historische Altstadt von Bruck zu bewältigen. Erstmals wird der Businesslauf heuer von der Standort und Marketing GmbH um Geschäftsführer Erich Weber abgewickelt.