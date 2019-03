Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Bereich der Mariazeller Kreuzung kam es zu einem Unfall (Archivbild) © MM

Gegen 20.30 Uhr war ein 24-jähriger Pkw-Lenker am Montagabend im Kapfenberger Ortsgebiet vom Schirmitzbühel kommend in Richtung Mariazellerkreuzung unterwegs, wo er links in Richtung Altstadt einbiegen wollte. Zur selben Zeit fuhr ein Sattelschlepper aus Richtung Thörl kommend in die entgegengesetzte Richtung, am Lenker saß ein 57-Jähriger. Vermutlich hatte der 24-Jährige das entgegenkommende Sattelkraftfahrzeug übersehen und bog dennoch nach links ab. Bei der folgenden Kollision wurde der Pkw-Lenker unbestimmten Grades verletzt. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte den Verletzten in das LKH Bruck ein.