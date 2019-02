Der Restaurantguide Falstaff hat erneut österreichweit Restaurants bewertet. Als bestes Restaurant Österreichs wurde das Wiener "Steirereck" gewählt. In der Region haben auch das "Steierereck" am Pogusch, das "Johanns" in Bruck oder das Restaurant Krainer gut abgeschnitten.

An der Spitze steht Heinz Reitbauer mit seinen Lokalen © Martina Pachernegg

Die 18.800 Mitglieder des Falstaff Gourmetclub haben auch heuer wieder ihre Bewertungen abgegeben. Insgesamt wurden 255.00 Bewertungen für 1800 Restaurants gesammelt, was die Basis des Falstaff Restaurantguides 2019 darstellt. Als bestes Restaurant Österreichs wurde das Wiener Steirereck von Heinz und Birgit Reitbauer mit der Höchstwertung von 100 Punkten prämiert. Zum Top-Restaurant der Region wurde das Steirereck am Pogusch gewählt, gefolgt vom „Johanns“ in Bruck und dem Restaurant Krainer in Langenwang.