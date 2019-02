Am 8. März wird Franz Preitler voraussichtlich zum Roseggerbund-Obmann gewählt.

Franz Preitler dürfte Obmann werden © Preitler

Das Jahr 2018 war für den Roseggerbund gespickt mit zahlreichen Highlights, galt es doch gleich ein doppeltes Gedenkjahr zu Ehren Peter Roseggers zu feiern. Am Ende eines intensiven Jahres kündigte Roseggerbund-Obmann Johann Reischl im Gespräch mit der Kleinen Zeitung personelle Änderungen an, nach drei Jahrzehnten werde er sein Amt am 8. März zurücklegen. Nun steht auch fest, wer Reischls Nachfolge antreten wird.