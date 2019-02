Facebook

Der Karfreitag wird zum Politikum © APA/ROLAND SCHLAGER

Auf Bundesebene führt derzeit nichts an der Diskussion um den Karfreitag herum. In der Vorwoche noch Teil einer eilig ausgedachten 14-Uhr-Lösung, steht seit Dienstag fest: Wer am Karfreitag frei haben will, muss einen Urlaubstag opfern – unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Doch wie kommt dieses Thema bei der Bevölkerung und der politischen Basis von ÖVP und FPÖ auf Gemeindeebene an? „Bei der Bevölkerung ist das eher ein Randthema. Die Diskussionen dazu finden stärker in den Sozialen Netzwerken statt“, meint der Brucker FP-Stadtrat Raphael Pensl.

