In Spital am Semmering wurde ein 39-Jähriger von einem Baumteil getroffen © Österreichisches Rotes Kreuz, LANDESVERBAND STEIERMARK, BEZIRKSSTELLE BRUCK-MÜRZZUSCHLAG

Bei Forstarbeiten im Fröschnitzgraben auf einer Seehöhe von 1130 Metern wurde am Donnerstag ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in Spital am Semmering verletzt. Er wollte einen querliegenden acht Meter langen Baum mit Hilfe einer Seilwinde, die am Trakotr angebracht war, abtransportieren. Der Baum dürfte sich laut Polizei bei einem weiteren Baum verhängt haben und brach in zwei Teile. Der obere Teil traf den 39-Jährigen am rechten Unterschenkel, wodurch er eine Fraktur erlitt. Per Handy verständigte er seinen in der Nähe befindlichen Mitarbeiter.