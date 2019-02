Auch an uns und unseren Leserinnen und Lesern ist der Valentinstag nicht spurlos vorübergegangen.

Blumen zum Valentinstag © KK

Am Valentinstag werden überall Blumen geschenkt, da wollte die Kleine Zeitung nicht nachstehen. Wir haben deshalb am Valentinstag an unsere Kundinnen und Kunden als kleine Aufmerksamkeit Märzenbecher von der Brucker Firma „Blumen Schacherl“ verteilt, als Symbol für den kommenden Frühling. Und einige unserer Besucher ließen sich mit ihren Blumen auch fotografieren, sehen Sie selbst.