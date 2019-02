Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Jambor, Thomas Morgenbesser und Bürgermeister Karl Rudischer treten in die Pedale © Kleine Zeitung

Ein Cheeseburger schlägt mit 302 Kalorien zu Buche, so viel zur Theorie des Fast-Food-Wesens. Den Verbrauch von gleich 13.600 Kalorien zeigte die Uhr des Mürzzuschlager Fitnessstudio-Betreibers Thomas Morgenbesser an, als er im Vorjahr zur dritten 24-Stunden-Aktion lud. Damals schwangen sich 120 Mürztaler abwechselnd 24 Stunden lang auf den Ergometer-Sattel, um für den guten Zweck 6400 Euro zu erradeln.

Für die heurige Auflage hat sich Morgenbesser einiges vorgenommen: „Die Veranstaltung ist mittlerweile zu groß, um sie im eigenen Studio zu veranstalten.“ Deshalb weicht er ins Vivax-Sportzentrum aus, die Anzahl der Teams verdoppelt sich von 30 auf 60. Mit der Anzahl der Teilnehmer, rund 300 werden an den Start gehen, steigen auch die Spenden. „Wir peilen 42.000 Kilometer und 18.000 Euro an, die wir an das Ö3-Weihnachtswunder spenden“, sagt Morgenbesser, zumal ihn auch die Bäckerei Köck mit einem Kornbeißer-Schätzspiel unterstützt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.