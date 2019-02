Franz Gosch, steirischer FCG-Spitzenkandidat für die AK-Wahl, ist am Montag in den Wahlkampf gestartet.

Franz Gosch ist wieder im „Goschmobil“ unterwegs © Ulf Tomaschek

Montag Nachmittag auf dem Brucker Hauptplatz wollte das „Goschmobil“, ein früherer Bäckereiwagen, plötzlich nicht mehr. Der Starter hat seinen Geist aufgegeben. Ganz im Gegensatz zu Franz Gosch, der in seinem Heimatbezirk in den Wahlkampf für die Arbeiterkammerwahl von 28. März bis 10. April gestartet ist. Die Landforst Kapfenberg, das LKH und das Pflegezentrum Mürzzuschlag, die Raiffeisenbank Mürztal, die Asfinag-Autobahnmeisterei und die Straßenmeisterei in Bruck sowie das Einkaufszentrum ece in Kapfenberg standen auf dem Programm des Spitzenkandidaten der Fraktion christlicher Gewerkschafter (FCG).

