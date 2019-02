Nach einem Einsatz am Samstagabend ärgert sich die FF Kapfenberg-Diemlach über Falschparker, sie behinderten die Zufahrt zum Einsatzort.

Die Zufahrt wurde von Falschparkern verstellt © FF Kapfenberg-Diemlach

Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach kurz nach 21.35 Uhr zu einer Türöffnung in den Karl-Schöberlhof alarmiert. In der Wohnung befand sich eine verletzte Person, die die Eingangstür nicht mehr selbst öffnen konnte. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet, die verletzte Person wurde anschließend dem Roten Kreuz übergeben.