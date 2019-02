Am Donnerstag nahm das Motel24seven seinen Betrieb in der Leobnerstraße auf. Um Kosten zu sparen, verzichtet man auf eine Rezeption.

Das Hotel nahm am Donnerstag den Betrieb auf © Bruck/Pashkovskaya

Bereits seit längerer Zeit war man in Bruck auf der Suche nach einer Lösung, um die zunehmende Anzahl an Geschäftsreisenden zu beherbergen. Fündig wurde man nun mit dem Motel24seven, das am Donnerstag seinen Betrieb in der Leobnerstraße aufnahm. Dabei handelt es sich eine moderne Apartment-Anlage, die insgesamt 14 Zimmer vorweisen kann.