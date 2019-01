Alter als Würze des Lebens?500 Gäste aus ganz Österreich beim Pflegekongress

Ist man im Alter ein Auslaufmodell oder ist das Alter die Würze des Lebens? Das fragt man sich am Donnerstag beim 13. Altenpflegekongress in Bruck.

500 Teilnehmer beim Pflegekongress im Brucker Kulturhaus © (c) Pototschnig Franz

Schon zu Beginn des eintägigen Pflegekongresses wurden die 500 Besucher auf das Thema eingestimmt: Mitarbeiter des Sozialhilfeverbands Bruck-Mürzzuschlag erzählten in kurzen Video-Statements von ihrem Alltag im Pflegeberuf. "Man entwickelt schnell ein sehr persönlicher Verhältnis zu den Bewohnern", sagte eine Pflegerin. "Es ist schön, aber auch herausfordernd, an vorderster Front zu arbeiten", eine andere. Oder: "Ich tratsche gerne über die alten Zeiten, wir führen aber auch ernstere Gespräche". Ein Koch, der als Zivildiener ins Pflegeheim gekommen und geblieben ist, erzählte von einer Frau am Sterbebett, die so gerne noch einen Schweinsbraten essen wollte: "Natürlich habe ich ihn für sie gemacht."