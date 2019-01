In Mürzzuschlag fiel am Freitag der Startschuss für den neuen Schulcampus, bis 2020 werden 5,9 Millionen Euro verbaut.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwangen schon mal Hammer und Schaufel: Gasser, Meißl, Rudischer und Schickhofer (v. l.) © Marco Mitterböck

Sie gehört einfach zu Mürzzuschlag dazu, die bereits 1902 erbaute Toni-Schruf-Volksschule. „Meine Großmutter ist schon in diese Schule gegangen, meine Mutter ebenso, meine Kinder und ich natürlich auch“, sagte Bürgermeister Karl Rudischer am Freitag. Da schwang er gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, Vizebürgermeister Arnd Meißl und Josef Gasser von der Weizer Firma Lieb Bau den Vorschlaghammer. Ein paar Schläge und jede Menge Staub, schon brach die Zukunft an. Für 5,9 Millionen Euro wird das bereits 117 Jahre alte Gebäude völlig neu gestaltet, im Herbst 2020 sollen die Schulkinder dann wieder vom Ausweichquartier auf der „Grünen Insel“ in den neuen Schulcampus zurückkehren.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.