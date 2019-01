Facebook

Projektleiterin Valerie Böckel (rechts vorne) vom Regionalmanagement mit den Teilnehmerinnen der Fokusgruppe © KK

Welches Image hat die Region aus Frauensicht? Mit welchen Begriffen würden sie die Region aktuell beschreiben? Was macht die Region attraktiv für Frauen? Und was macht sie unattraktiv?

Diese und weitere Fragen diskutierten 13 Frauen auf Einladung des Regionalmanagements Obersteiermark Ost im Zuge des Imageprojekts. „Die Zahl der weiblichen Selbstständigen und Unternehmerinnen in unserer Region ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Längst prägen Frauen die lebenswerte Region mit ihren Angeboten stark mit“, erläutert Valerie Böckel vom Regionalmanagement. Deshalb sei es ein zentrales Anliegen, speziell Frauen zu Wort kommen zu lassen. So waren laut Daten der Wirtschaftskammer Ende 2017 bereits rund 50 Prozent der Unternehmen in Frauenhand, Tendenz weiter steigend.