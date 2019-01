Aufgrund der winterlichen Bedingungen kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der S 6, dabei überschlug sich ein Fahrzeug.

Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen © FF Kindberg-Stadt

Zu einem Verkehrsunfall auf der S 6 auf Höhe Kindberg in Fahrtrichtung Bruck wurde am Mittwochvormittag die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt gerufen. Vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse war ein Fahrzeug ins Schleudern geraten, überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Trotz des enormen Sachschadens am Auto blieben beide Insassen nahezu unverletzt, beide kamen mit einem Schock davon.

Seitens der Feuerwehr wurden die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. Die betroffenen Personen wurden gemeinsam mit weiteren Autolenkern bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes betreut, anschließend wurde der Pkw mittels SRF-Kran geborgen und an ein Abschleppunternehmen übergeben.

Beide Insassen kamen unverletzt davon © FF Kindberg-Stadt

Auch in Krieglach kam es auf der S 6 am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und touchierte die Mittelbetonleitwand. Verletzt wurde niemand.

Bei dem Unfall in Krieglach wurde niemand verletzt © FF Krieglach