Gottfried Grandl war von 1989 bis 1994 fünf Jahre lang Bürgermeister von Bruck, der Stadtregierung gehörte er aber 17 Jahre lang an. Er starb am Dienstag kurz vor seinem 85. Geburtstag. © (c) Pototschnig Franz

Gottfried Grandl wurde am 22. Februar 1934 geboren, also unmittelbar nach den Februarkämpfen, die für die Sozialdemokratie heute noch sehr bedeutsam sind. Allerdings kam er nicht in Bruck, sondern in St. Lorenzen im Mürztal zur Welt. Nach der Pflichtschule sowie der städtischen Wirtschaftsschule in Bruck wurde er Kraftfahrer bei der Baufirma Rauppach in Bruck. 1961 wurde er in den Betriebsrat gewählt, ab 1969 fungierte er als Betriebsratsobmann und blieb das bis 1986.



Auch in der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse war Grandl sehr aktiv. Ab 1969 im Vorstand, war er von 1974 bis 1990 GKK-Landesobmann und stellvertretender Bundesvorsitzender. Von 1971 bis 1990 fungierte er darüber hinaus als Vorstand der Gewerkschaft Bau-Holz. Ab 1979 war Grandl dann im Vorstand der Arbeiterkammer tätig, von 1982 bis 1989 als Vizepräsident.

