Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl Pingl starb im 90. Lebenjahr © (c)Fred Lindmoser

Eigentlich war Karl Pingl von Beruf Maschinenbau-Ingenieur und hat den Beruf auch jahrelang in Turnau ausgeübt. Aber im Jahr 1953 heiratete er seine Frau Philomena, eine Gastwirtetochter, und wechselte damit das Berufsfeld: Er wurde Wirt im Gasthaus „Zum Heiligen Geist“ in der Wiener Straße und damit eine bedeutende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.

Das blieb auch in der Politik nicht unbeachtet: Die ÖVP holte Karl Pingl 1965 in den Gemeinderat, im selben Jahr stieg er zum Vizebürgermeister auf. Diese Funktion bekleidete er 14 Jahre lang, bis zum 28. Februar 1979. Da wurde er zum Bürgermeister von Mariazell angelobt, er folgte damit Alfred Schöggl nach.

Karl Pingl war bis 1990 Bürgermeister. In seine Amtszeit fielen die Erweiterung der Hauptschule, zahlreiche Straßensanierungen sowie Arbeiten an der Infrastruktur. Höhepunkt seiner Amtszeit war der Besuch von Papst Johannes Paul II. 1983. Für seine Leistungen wurde er 1990 zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

Karl Pingl starb am Sonntag, er war im 90. Lebensjahr. Die Seelenmesse beginnt am Freitag um 14 Uhr in der Basilika Mariazell.