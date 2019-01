Facebook

Der SV Mattersburg reiste zum Teambuilding nach Aflenz © NATURERLEBNIS BÜRGERALM/ KLAUS MORGENSTERN

Das Jahr 2018 war für den Aflenzer Fußballtrainer Klaus Schmidt ein spannendes. Zuerst wurde im Juni sein Vertrag in Altach aufgelöst, dann heuerte er Ende August beim SV Mattersburg an. Zwischen diesen beiden Stationen traf sich Schmidt mit der Kleinen Zeitung zum Sommergespräch: „Ich bin gerne in den Bergen, zum Beispiel auf der Bürgeralm oder am Weg in Richtung Mitteralm. Das sind meine Kraftquellen.“

