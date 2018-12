Ob Hochzeit, Demonstration oder Nahversorger. Die Bandbreite an Themen, die unsere Leser heuer online beschäftigt hat, ist enorm.

Muris Dautovic machte Arabela Dauti beim Maturaball der Brucker HAK einen Heiratsantrag. Sie hat sofort Ja gesagt © Ballguide/klauspressberger.com

Ein Maturaball läuft in der Regel stets nach demselben Schema ab: Nach dem Spalierstehen führen die Maturanten die Polonaise auf, ehe sich das Geschehen an die Bars verlagert und die Mitternachts einlage den finalen Höhepunkt darstellt. Rund ein Dutzend regionale Maturabälle besuchen wir von der Kleinen Zeitung pro Jahr, um das dortige Geschehen zwischen Bruck und Mürzzuschlag bildlich festzuhalten. Mitte November wurden aber auch wir überrascht, als Muris Dautovic der Maturantin Arabela Dauti beim Brucker HAK-Ball einen Heiratsantrag machte. Die Bilder von diesem einzigartigen Moment entwickelten sich zu einem Hit im Netz, wurden Hunderte Male geteilt und sorgten sogar in den umliegenden Bundesländern für Schlagzeilen. Es sind Momente wie diese, die unsere Leser bewegen.